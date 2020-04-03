Cansın Çekili kimdir? Cansın Çekili kaç yaşında, nereli? Cansın Çekili dizileri

Cansın Çekili oyunculuk eğitimlerinin ardından Erkenci Kuş dizisi ile ekranlara geldi. Ekranların sevilen dizisi Erkenci Kuş'da Demet Özdemir ve Can Yaman ile birlikte rol aldı. Sonrasında Mucize Doktor ve Çocuk dizilerinde boy gösterdi. Terazi burcu olan Cansın Çekili nereli? Cansın Çekili hakkında ayrıntılı bilgi...

CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR?

Oyuncu Çekili, 1989 yılında İzmir 'de dünyaya geldi. Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, Diyalog Anlatım İletişim'de de Oyunculuk Eğitimi gördü. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide Aysel karakteri ile elde etti.

Erkenci Kuş'da; Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca ve Berat Yenilmez gibi isimlerle rol aldı. Ayrıca dizi 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülüne layık görüldü. 2019 yılında yayınlanan Çocuk dizisinde de Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

Cansın Çekili boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi'dir.

DİZİLERİ

2018 – Erkenci Kuş (Aysel)

2019 – Mucize Doktor

2019 – Çocuk (Zeynep)