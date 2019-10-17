Cansızoğlu TÜRSAB İstanbul Asya BTK başkanlığına aday

Cansızoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Cansızoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İstanbul Asya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Cansızoğlu, 21 Ekim 2019 Pazartesi günü yapılacak seçimler öncesi yaptığı açıklamada, "Sektöre uzun yıllar hizmet etmiş birisiyim. Bilgi ve tecrübeyi gelecek nesillere aktarmak, yaptığın mesleğin gelişmesi ve ilerlemesi için çaba sarf etmek, insanın doğasında olan bir şey. Mesleğimizin büyük sıkıntılar olduğunun farkındayım. Sadece bizim değil, sektör içindeki diğer aktörlerin de sıkıntıları var. Bu nedenle bizim çözüm için önderlik yapmamız lazım. Bu görevi layıkıyla yapacağıma inandığım için göreve talip oldum" dedi.

Alaçatı Kemerlihan Deluxe hotelin sahibi olan Cansızoğlu, iş yaşamını iç turizm, outgoing, yurt dışı eğitim danışmanlığı ve incoming yaparak sürdürüyor. (Fotoğraflı)