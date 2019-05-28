Cansu, 30 yılda 31 ameliyat oldu

Ankara'da doğuştan bedensel engelli Cansu Kaplan (30), şimdiye kadar 31 ameliyat oldu. 32'nci ameliyatı 1 hafta sonra gerçekleştirilecek Cansu Kaplan'ın, 1,5 yıldır beklediği akülü aracı Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) tarafından temin edilerek kendisine hediye edildi. Akülü aracına kavuşan Kaplan, "Bunun mutluluğu anlatılmaz, çok güzel bir duygu. Çok ağır engelliler için akülü araba el-ayak gibi bir şeydir" dedi.

Ankara'da yaşayan Cansu Kaplan, engelli olarak dünyaya geldi. 7 yaşına kadar yürüyemeyen, oturmaktan ve hareketsiz kalmaktan dolayı skolyozu (omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğrilik) oluşan Cansu Kaplan, rahatsızlıkları nedeniyle bugüne kadar 31 ameliyat geçirdi. Önümüzdeki hafta 32'nci ameliyatı gerçekleştirilecek olan Kaplan, yaklaşık 24 ameliyatını skolyoz üzerinden oldu. Hastalığının ilerlemesi nedeniyle tekerlekli sandalyeyi kullanamaz hale gelen Kaplan'ın akülü araç ihtiyacı doğdu. Kaplan'ın 1,5 yıldır beklediği akülü aracı, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) tarafından karşılandı.

'PEŞ PEŞE AMELİYAT OLMAK ZORUNDA KALDIM'

Cansu Kaplan, çok fazla sağlık sıkıntıları olduğu için devamlı ameliyat olduğunu söyledi. 31 ameliyat geçirdiğini, yakında 32'nci ameliyatını olacağını söyleyen Kaplan, oturmaktan ve hareketsiz kalmaktan skolyozunun oluştuğunu belirtti. Yaklaşık 24 ameliyatının sadece skolyoz üzerinden olduğunu kaydeden Kaplan, "Hastalığım dünyada nadir görülen bir hastalık. Kemiklerin çok güçsüz olduğundan dolayı diz kapağı yok, topuğu düz tutabilecek bir şey yok. Onlarla ilgili kas gevşetme ameliyatları oldum. Skolyozla ilgili dik oturmayı sağlamak için ameliyatlar geçirmeye başladım. Hastalığım kötü bir hastalık olmasından dolayı skolyozda bir ameliyatla başarı elde edemedik. Vücudum platinleri kabul etmedi. Bu yüzden peş peşe ameliyat olmak zorunda kaldım" dedi.

'AKÜLÜ ARABA EL-AYAK GİBİ BİR ŞEY'

Cansu Kaplan, yaklaşık 1,5 senedir akülü araç beklediğini söyleyerek, hastalığının çok ilerlemesinden dolayı normal tekerlekli sandalye kullanamaz hale geldiğini kaydetti. Bir dernekte çalıştığını anlatan Kaplan, "İşe gidip gelmekte çok zorlanıyordum. Bunun mutluluğu anlatılmaz, çok güzel bir duygu. Çok ağır engelliler için akülü araba el-ayak gibi bir şeydir. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Umarım bütün engellilere dokunabilirlerse, çok güzel olur" diye konuştu.

'BİZE BU İMKANLARI SAĞLAYAN BAĞIŞÇILAR OLUYOR'

Türkiye'de engellilerin sayısının yüzde 7'yi geçtiğini kaydeden HASVAK Kurucu Genel Başkanı Engin Öztürk ise, "Engelli bireyler ülkemizi dünyada temsil ediyor. Biz biraz el verirsek kendilerine, ülkemize ve bizlere çok yararlı olacağını görüyoruz. Özellikle ihtiyacı olup da elinden tutulacak hastaları seçiyoruz. Her ay en az 2 akülü ve birkaç aküsüz sandalye ile destek vermeye çalışıyoruz. Bize bu imkanları sağlayan bağışçılar oluyor. Vakfın özelliği kimsenin para almamasıdır" diye konuştu.



Kaynak: DHA