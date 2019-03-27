27 Mart 2019, 14:14
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Cansu Dere'den, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Şaşırtan Yorum!

Sosyal medya hesabından Türk kadınlarını aşağılayan paylaşımla gündem olan Mehmet Akif Alakurt'a, Sıla dizisinde rol arkadaşı Cansu Dere'den şaşırtan yorum geldi. Dere, "Onunla o dönemde bile konuşmuyordum" dedi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Cansu Dere, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Dere'ye son günlerde Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt soruldu. Başarılı oyuncu, eski rol arkadaşı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

"EKRANLARA TEKRAR DÖNÜYORUM"

Ekranlara tekrar döneceği müjdesini veren güzel oyuncu, "Önümüzdeki sene ekrana dönüyorum. Projelerden daha çok senaryoyla ilgileniyorum. Bana bir senaryo geliyor, işin kişisel platform mu yoksa kanal mı olacağına ben karar vermiyorum. Bu yüzden ekranda ya da internette olmak benim için fark etmiyor. Hepsi olur. Önemli olan hikaye..." dedi.

"YORUM YOK"

Oyuncu eski rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadını hakkındaki tepki çeken açıklaması hatırlatılınca ise şunları söyledi: Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum. O yüzden yorum yapmayayım.

Cansu Dere, Mehmet Akif Alakurt, Magazin



YORUMLAR (8)
DÜRBÜNLÜ: osmanlı devrinin kapanmasıyla birlikte ülke ve insanlarımız kültür erozyonuna uğradığı için öyle eski türk kadını ve erkeğide tarihe karışıp gitti.96 yıldır yetişen nesiller laik sistemin ürünleridir.hiç türke benzer tarafı varmı sizce.
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SUİLO: ADAM HAKLI TURK KADINLARI DEDIGI KENDI TAKILDIGI SINIF KADINLARINI DIYOR YANI SOSYETE SAYAN CIBIL KADINLARDAN ALEM KADINLARINDAN BAHSESIYOR BUGUN ONUNLA YARIN BASKALARIYLA OLAN TIPLER BU KARILARI HERKES TANIR PARAYA OYNARLAR ONLARIN EVLILIKLERIDE MENFATE DAYANIR HAKLISIN KOCUM BASTIR GAZI DIBINE KADAR KOKLE
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AHMET: Halkın %70 i erkek çocuklarının bu adam gibi davranması için eğitiyor. Babalar oğullarının daha delikanlı ve maço olmasını isterken, anneler yapılan çapkınlıkları oğlanın elinin kiri olarak görüyor. Sonuçta böyle mafya tipli saldırgan, kadını aşağılayan, MALI olduğu için kendini üstün gören pislikler yetişiyor .
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HERKES EDERİ KADAR: Allah''ın krosunu dizide oynatıp rol verirseniz ve birde izlerseniz bu söylediklerini de hak etmiş olursunuz. Çünki adam sanatçı! olunca kendinde böyle bir hak olduğunu iddia eder. Bak bülent ersoy dinleyicisine mikrofonla vuruyor. Bu adamda hakaret eder. Alınmayacaksınız bayanlar. Bu hale getirenler sizsiniz bu adamı. İk koyuna çobanlık edemeyecek adamı sanatçı yapan sizlersiniz.
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TIRCI OSMAN: yandık abi yeni bi dizi başlayacak yine anlaşıldı, alıcılarınızın ayarıyla oynamayın, antenlerinizi başka yöne çevirin abi
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