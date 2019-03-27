Cansu Dere'den, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Şaşırtan Yorum!

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Cansu Dere, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Dere'ye son günlerde Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt soruldu. Başarılı oyuncu, eski rol arkadaşı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

"EKRANLARA TEKRAR DÖNÜYORUM"

Ekranlara tekrar döneceği müjdesini veren güzel oyuncu, "Önümüzdeki sene ekrana dönüyorum. Projelerden daha çok senaryoyla ilgileniyorum. Bana bir senaryo geliyor, işin kişisel platform mu yoksa kanal mı olacağına ben karar vermiyorum. Bu yüzden ekranda ya da internette olmak benim için fark etmiyor. Hepsi olur. Önemli olan hikaye..." dedi.

"YORUM YOK"

Oyuncu eski rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadını hakkındaki tepki çeken açıklaması hatırlatılınca ise şunları söyledi: Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum. O yüzden yorum yapmayayım.