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Cansu Dere, TV8 krizi hakkında ilk kez konuştu!

Yeni sezonda TV8'de Med Yapım imzalı dizide rol almaktan son anda vazgeçen Cansu Dere, sözleşmesinin neden fesh ettiğini ilk kez açıkladı. Dere, "Senaryoyla alakalı bir sıkıntı oldu." ifadelerini kullandı.

05.08.2019 20:27
Cansu Dere, TV8 krizi hakkında ilk kez konuştu!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda kanalında yeni bir dizi yayınlayacaklarını duyurmuş ve başrol için Cansu Dere ile anlaştığını söylemişti. Ancak proje için apar topar iptal kararı verilmişti. Cansu Dere, konu hakkında ilk kez konuşarak Fox TV iddialarına da yanıt verdi.

"SENARYO VE PROJELERİ DEĞERLENDİRİYORUM"

İstanbul Bebek'te bir güzellik merkezinin çıkışında görüntülenen Cansu Dere, Tv8 konusuna açıklık getirdi. Dere, konunun kendisiyle alakalı olmadığını belirterek "Bizim işimiz senaryo onun için senaryo ile alakalı bir sıkıntı oldu. Neticesinde proje iptal oldu, ben de diğer senaryo ve projeleri değerlendiriyorum" ifadelerine yer verdi.

"DOĞRU BİR HABER DEĞİL"

Ayrıca Fox TV'de Engin Altan Düzyatan'ın da rol alacağı yeni bir dizi ile anlaştığı iddia edilen Cansu Dere, "Doğru bir haber değil." diyerek bu iddiayı da çürüttü.


Cansu Dere, Tv8, Fox, TV, Magazin

YORUMLAR (13)
LOKUMCU ÇETO: marmelat gibi karı çok karizmatik
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DÜRBÜNLÜ seni şeftali yemeye davet ediyorum BURSA YA
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SERCAN: ZATEN ROL YAPMAYI BECEREMİYORDU. ÖYLE KAVAK AĞACI GİBİ DİKİLİP BAKARAK OLMAZ BU İŞ. BAY BAY
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HEYAAAA: DEME BEYA
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ADINIZI YAZIN: CANSU DERE işini ciddiye alan oyuncudur
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YAPİMCİ: Bu cansu çok itici oyunculuk yok tip yok sempati yok kibir çok figüran bile olmaz
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SENARİST: Hadi ordan gerzek
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YAPİMCİ: Dümbük sensin akıllı ol aklın alırım
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SENARİST: Kapa çeneni dümbük.Sana soranmı oldu gevşek.
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EZEL: tam bir eysan
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