Cansu Köksal: Sırbistan karşısında kazanmamamız için bir sebep yok

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

Takımda her şeyin iyi gittiğini belirten Cansu Köksal, "Takımın havası gayet iyi, 15 kişiyiz şu an. Herkes sakatlıksız geldi, bunun için çok mutluyuz. Bir haftalık süreçte 2 maç oynayacağız, 2 antrenmanı dün yaptık, bugün de 2 antrenmanımız var. Her şey yolunda gidiyor, zaten hepimiz birbirimizi tanıyoruz ve Ceyhun ağabeye hepimiz alışkınız, istediklerini biliyoruz. İyi antrenman yapıp gideceğiz" diye konuştu.

Milli takımdaki jenerasyon değişim sürecini de değerlendiren Cansu Köksal, "Şu an daha çok yeni, daha iyi olacağını düşünüyor ve istiyoruz" dedi.

"SIRBİSTAN'A KARŞI HIZLI VE AGRESİF OYNAMALIYIZ"

Sırbistan'a karşı agresif ve hızlı oynamaları gerektiğini söyleyen Köksal, "Sırbistan'ın en iyi oyuncularından biri eksik, bunun bizim avantajımız olacağını düşünüyorum. Sırbistan zor bir rakip, baskılı ve agresif oynuyorlar. Biz de agresif ve hızlı oynarsak kazanmamamız için bir sebep olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

