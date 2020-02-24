Cansu Kurtcu, Demet Akalın, Deniz Seki, Işın Karaca 'Ala' çıktı !!!

Sanat dünyasındaki yaşanılan rekabete rağmen dört ünlü kadın dayanışmaları ile genç şarkıcılara örnek oldular. Cansu Kurtcu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca kısa bir süre önce bir araya gelip bir anımız olsun diyerek beraber seslendirdikleri 'Ala' çıkmadan büyük ses getirmişti.

Söz ve müziği Cansu Kurtcu 'ya düzenlemesi Fettah Can ve Alper Atakan 'a ait 'Ala' şarkısı geçtiğimiz günlerde kliplendi. Metin Arolat yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen video klip çekiminde ise eğlenceli görüntüler yansıdı. Klibin fotoğraflarını ise Sefa Gulsoy çekti.

Cansu Kurtcu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca tarafından şarkının tanıtım teaserı yayınlandıktan sonra sanat dünyasından birçok ünlü isimde sosyal medyalarında paylaşarak arkadaşlarına destek oldular.

Birçok müzik eleştirmeni tarafından olumlu eleştiri alan Cansu Kurtcu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın 'Ala' şarkısı çıktığı andan itibaren listelerde ilk sırada aldı