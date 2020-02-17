Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?

Cansu Tosun nereli? Küçük Hanımefendi dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Tosun, uluslararası formatlarla da adını dünyaya duyuruyor. Menajer Şebnem Özberk sayesinde oyunculuk ile tanıştı. BKM ekibinden de oyunculuk eğitimi aldı. Cansu Tosun dizileri neler?

CANSU TOSUN KİMDİR?

Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya , Nürnberg'de dünyaya geldi. Anne ve babası aslen Kayserildir. Annesi 16, babası da 22 yaşındayken Almanya'ya göç etmiş. Lise eğitimini ticaret üzerine aldı. Nürnberg Operası'nda 13 yıl bale eğitimi alan Cansu Tosun, yüksek okul eğitimi başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yöneldi. 4 yaşından itibaren birçok Alman markası için fotomodellik yaptı ve büyük markaların yüzü oldu. Cansu Tosun'un Fırat adında ikiz erkek kardeşi vardır.

BKM EKİBİNDEN EĞİTİM ALDI

Almanya'da bulunduğu sırada menajer Şebnem Özberk ile tanışan Tosun, oyunculuk için 2010 yılında İstanbul'a Özberk'in yanına geldi. Yılmaz Erdoğan'nın yönettiği BKM Mutfak ekibinden de dersler aldı. Sonrasında 3.Mota Okulu'nda Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitim gördü.

Profesyonel fotomodel olan Cansu Tosun, 2011 yılında TRT'de ekrana gelen "Küçük Hanımefendi" adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım attı. 2012 yılında Kanal D'de yayımlanan Kayıp Şehir dizisinde Zehra karakterini canlandırdı.

Başarılı oyuncu 2018 yılında kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile dünyaevine girdi.

CANSU TOSUN DİZİLERİ - FİLMLERİ

2011-2012 - Küçük Hanımefendi

2012-2013 - Kayıp Şehir

2013-2014 - Bugünün Saraylısı

2013 - İksir

2016 - Göç Zamanı

2016 - Familya

2017 - Bir Deli Sevda

2018 - Mehmetçik Kut'ül Amare

2019 - I Am You