Cansu Tosun, yeni imajı ile New York'ta!

Oyuncu kadrosunda yer alan Cansu Tosun, dün akşam gerçekleşen filmin New York'taki galasına katıldı. Uluslararası alanda kariyer yolculuğuna devam eden Tosun, büyük heyecan yaşarken ördürdüğü saçlarıyla da dikkat çekti.

Sevilen oyuncu Cansu Tosun, rol aldığı Afganistan yapımı 'I Am You' filmi için Roma'nın ardından bu kez New York'taydı. Avrupa prömiyerini 14'üncü Roma Film Festivali'nde yapan film, ABD vizyonu öncesi New York'ta gerçekleşen galayla sinemaseverlerle buluştu.

Hamilelik heyecanının yanı sıra Luc Besson'un son filmi 'Anna'nın ardından 'I Am You' ile de kariyerindeki uluslararası yolculuğuna devam eden Tosun, yeni imajıyla kırmızı halıda dikkatleri üstüne çekti. Filmin yönetmeni Sonia Nassery Cole ve ekibin bir kısmının katıldığı galada Tosun, basının sorularını da yanıtladı. Canlandırdığı rolün onun için farklı bir zorluk olduğunu söyleyen oyuncu, bir aktris olarak kendisine unutulmaz bir deneyim kattığını dile getirdi.