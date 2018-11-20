Cansuyu'dan Yetimlere Kıyafet Yardımı

20 Kasım 2018 Salı 17:14



20 Kasım 2018 Salı 17:14

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hatay'da yetim merkezlerinde kalan bin Suriyeli ve Filistinli çocuğa kışlık kıyafet yardımında bulundu.Derneğin Hatay Temsilcisi Abdülhadi Bük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun temsilciliklerinin organize ettiği yardım kapsamında, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yetim merkezlerinde kalan çocuklara yardımda bulunduklarını belirtti.Hatay'da tespit ettikleri yetim çocuklara kıyafet hediye ettiklerini ifade eden Bük, "Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi görüyoruz. Hayırseverlerimizin katkılarıyla Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde bulunan yetim merkezlerinde kalan bin Suriyeli ve Filistinli çocuğa gömlek, süveter, ayakkabı, kazak, ceket, mont, pardösü ve ferace gibi kışlık kıyafet yardımında bulunduk." diye konuştu.Bük, derneğin tespit edilen ihtiyaçlar dahilinde yardımları sürdüreceğini kaydetti.