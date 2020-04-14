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Cansuyu Derneği Ilgın'da Ramazan ayı öncesi gıda yardımı yaptı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Konya Temsilciliği, Ilgın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işini kaybeden aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

14.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:30
Cansuyu Derneği Ilgın'da Ramazan ayı öncesi gıda yardımı yaptı
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Konya Temsilciliği, Ilgın 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işini kaybeden aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Derneğin Ilgın Temsilcisi Özcan Kuyucu, ülkenin koronavirüs ile mücadele ettiği bu günlerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle, işini kaybeden aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunarak onlara "Cansuyu" olmaya devam ettiklerini söyledi.
Dernek olarak ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermeye çalıştıklarını hatırlatan Kuyucu, daima onların yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Cansuyu Derneği Ilgın ekibi tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım kolilerinin dağıtımı gerçekleştirdik. Ramazan ayı nedeniyle yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ramazan bereket ayıdır. Bu ay gıda ağırlıklı yardımlarımız oluyor. Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine içerisinde bakliyat ağırlığı bulunan paketler veriyoruz. Bu yardımları da hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde yapıyoruz. 'Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır' sloganı ile çalışmalarını yürüten derneğimiz, yardım çalışmalarına Ilgın ilçemizde bundan sonra da devam edecektir. Derneğimize bağış yaparak, 'Benim de yapılacak yardımlara bir katkım olsun' diyen kardeşlerimiz, bizimle irtibata geçebilir."
Özcan, gıda yardımları hem Konya şehir merkezinde hem de ilçelerde devam ettiğini belirterek, derneğin Konya Temsilcisi İsmail Tozan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Ilgın, Güncel
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