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Cansuyu Derneği'nden "Evinize Sağlık" projesi

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Evinize Sağlık" projesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yardıma muhtaç vatandaşlara gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor.

14.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:41
Cansuyu Derneği'nden
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Evinize Sağlık" projesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yardıma muhtaç vatandaşlara gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamada, bir süredir dünya gündemini meşgul eden ve Türkiye 'de de ciddi şekilde etkileri hissedilen koronavirüs vakalarına karşı bir yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.
Salgından etkilenen ailelere yardım elinin uzatıldığı anlatılan açıklamada, 81 ilde kumanya, hijyen paketi ve çocuklar için oyuncak destekleri ile "Evinize Sağlık" kampanyasının devam ettirildiği vurgulandı.
Açıklamada, hayırseverlerin bağışladığı kurbanların Afrika ve dünya üzerindeki 60'dan fazla ülkede dağıtılarak insanların yüzünün bir nebze de olsa güldürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Suya ulaşmaya güçlük çeken bölgelerde hayırseverlerin adına açılan su kuyuları, ramazanda düzenlenen iftar organizasyonları ve yapılan camiler de gerçekleştirilen diğer çalışmalar arasında yer alıyor. Koronavirüse karşı başlatılan 'Evinize Sağlık' kampanyası ile de yardıma muhtaç ailelerin evine yardım ve sağlık götürerek bu zorlu süreci en az zararla atlatmalarına olanak sağlıyor. Kampanya kapsamında SMS, kumanya ve hijyen paketi şeklinde yapılabilen yardımlar 'Evinize Sağlık' getirmeye devam ediyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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