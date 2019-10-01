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Cansuyu'ndan Suriyelilere yardım

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (Cansuyu), Suriye'nin İdlib kentinde kendi imkanlarıyla yaşam mücadelesi veren Suriyelilere gıda, giyecek ve ayakkabı yardımda bulunuldu.

01.10.2019 14:50Cansuyu'ndan Suriyelilere yardım
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (Cansuyu), Suriye'nin İdlib kentinde kendi imkanlarıyla yaşam mücadelesi veren Suriyelilere gıda, giyecek ve ayakkabı yardımda bulunuldu.
Cansuyu Hatay Temsilcisi Abdulhadi Bük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temin ettikleri un, su, kırtasiye, giyecek ve ayakkabıdan oluşan 8 tırlık yardım malzemesini İdlib merkezi ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirtti.
Yardımların Cansuyu ekiplerince yaklaşık 10 bin aileye ulaştırıldığını ifade eden Bük, şöyle devam etti:
"Sadece Suriye'de değil, tüm dünyada yaşanan dramlara sessiz kalamayız. Bu konuda dernek olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İdlib'de zeytin ağaçları arasında veya bahçelerde kendi imkanları ile yaşamaya çalışan Suriyelilerin ihtiyaçlarını temin etmeye gayret gösteriyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle toplanan 8 tırlık çeşitli yardım malzemesini Suriye'deki kardeşlerimize ulaştırdık. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek."
Bük, ayrıca Türkmen Dağı bölgesinde bulunan Suriyelilere de tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda yardım edeceklerini sözlerine ekledi.

Suriye, Hatay, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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