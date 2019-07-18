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Çantada patlayan parfüm şişesi paniğe yol açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çanta içerisindeki parfüm şişesinin patlaması sonucu, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

18.07.2019 22:04
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çanta içerisindeki parfüm şişesinin patlaması sonucu, mahallede kısa süreli panik yaşandı.
Çarşı Mahallesi, 1001 Sokak'tan patlama sesi geldiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede belirtilen adrese gitti.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan çok sayıda polis, patlamanın yaşandığı sokakta inceleme yaptı. Patlamanın, sokak içerisinde duran bir çanta içerisindeki parfüm şişesinden kaynaklandığı tespit edildi.
Mahallelinin de bir süre panik yaşadığı olayla ilgili polis, çantanın sahibi olduğu ve iş aramak için ilçeye geldiği öğrenilen kişiyi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.
İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Öte yandan, patlamanın ardından çanta ve içerisindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü. Çantada patlayan parfüm şişesi paniğe yol açtı
Kaynak: AA
Bodrum, Polis, Muğla, Güncel

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