Çantadan cüzdan hırsızlığı güvenlik kamerasında
Gaziantep'te bir kişinin çantasından cüzdan çalan şüpheli gözaltına alındı.
10.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:44
Gaziantep 'te bir kişinin çantasından cüzdan çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastanenin ofisinde bulunan çantadan cüzdan çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarında kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının ofiste çalışanların olmadığı sırada, gözlem yaptıktan sonra sandalyede duran çantanın içerisindeki cüzdanı aldığı görülüyor.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastanenin ofisinde bulunan çantadan cüzdan çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarında kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının ofiste çalışanların olmadığı sırada, gözlem yaptıktan sonra sandalyede duran çantanın içerisindeki cüzdanı aldığı görülüyor.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Çantadan cüzdan hırsızlığı güvenlik kamerasında
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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