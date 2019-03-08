Çantalı Üst Giysi: Essin

Essin Çantalı Giysi firmasının stilist ve tasarımcısı Esin Öney Nayir, "Markanın kurucusuyum ve şu anda bir kamu kuruluşundayazı işleri müdürü olarak hayatıma devam ediyorum. Hobi olarak başladım ve hayalim peşinde koşarak tasarımcı olma hedefi yolunda aldığım eğitimler sonucunda bu ürünlerimi tasarlayıp ortaya çıkardım. Aldığım ödüllerde beni daha fazla ürünler ortaya çıkarmak için teşvik ediyor." dedi.

ÖDÜLLERE DOYMUYOR

Esin Öney Nayir, "Hafta sonu tatillerinde vaktimi değerli bir şekilde geçirmek için tasarım kurslarına başladım. Şu anda hala eğitimlerime devam ediyorum. Endüstriyel tasarım kursunda benden çocuklar için çanta tasarımı yapmamı istediler. Ben de burada giysiye eklenip çıkarılabilen çatan tasarımını ortaya çıkardım. Sonrasına gençlere de hitap etsin yeni tasarımlar yaptım. Bu süreçte Uluslararası Fikir ve Buluş Fuarında bronz madalya ödülünü kazandım. Geçen yıl Güney Kore'de yapılan kadın buluşçular yarışmasında Türkiye'yi temsilen davet edildim. Orada da bir gümüş ve 2 altın madalya kazanmayı başardım. Hacı adaylarımız için ihram kıyafetine eklediğim gizli cüzdan fikriyle de bronz madalya kazandım" diye konuştu.

"BAŞARMAK İÇİN YILMAMAK GEREKİR"

Nayir, "Ben hayalimin peşinden koşarak gittim. Aşılmayacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Elbette ki zorlanıyoruz ama yılmamak gerekiyor çünkü biz istedikten sonra başarabiliriz." diyerek sözlerine son verdi.