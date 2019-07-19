Haberler» 3. Sayfa» Haber

Çantası çalınan genç kız kapkaççıyı böyle kovaladı

Kilis'te bir genç kız, çantasını alarak kaçan kapkaççının peşinden yüzlerce metre koşarak şahsı yakalattı.

19.07.2019 10:21 Çantası çalınan genç kız kapkaççıyı böyle kovaladı
Kilis'te bir genç kız, çantasını alarak kaçan kapkaççının peşinden yüzlerce metre koşarak şahsı yakalattı.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki H.O. Müslümanbey Mahallesi'nde yürürken, yanından geçen şahıs çantasını alarak kaçtı. Çantasının çalındığını fark eden H.Ö. çevreden de yardım isteyerek kapkaççının peşinden yüzlerce metre koştu. Kapkaççı olay yerinden kaçarken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde güvenlik kameralarından tespit ettiği kapkaççıyı gözaltına aldı. H.O.'nın çantasında kimlik ve sürücü belgesi, 2 kredi kartı, 4 banka kartı ile bir miktar para olduğu öğrenildi.

H.O. yanından koşarak uzaklaşan biri gördüğünü, baktığında çantasının elinde olduğunu görünce peşinden uzun süre koştuğunu, vatandaşların yardımı ile polis tarafından kapkaççının yakalandığını söyledi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Kilis, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
ADMAN: Allah nazardan saklasin cin gibi masallah.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
12:59   Suriyeli uyuşturucu tacirleri 'gece kartallarına' yakalandı
12:57   Pençe Harekatı'nda teröristlere büyük darbe
12:46   Diyarbakır'da bir garip hırsızlık olayı
12:45   Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı
12:42   Eşinden ayrılan mobilyacı gece gitar çalıp kendini astı
12:42   Ankesörlü telefon ile ardışık aranan ihraç astsubaya 6 yıl hapis
12:40   5 kişinin 2 milyon liralık 'evlilik' oyununu Kayseri polisi bozdu