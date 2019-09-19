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Çantası çalınan kadın uzun süre kendine gelemedi

Çantası çalınan kadın uzun süre kendine gelemediBURSA - Bursa'da bir gece kulübünde çalışan kadın mesai bitiminde çantasının çalındığını iddia ederek sinir krizi geçirdi.

19.09.2019 10:56
Çantası çalınan kadın uzun süre kendine gelemedi
BURSA - Bursa'da bir gece kulübünde çalışan kadın mesai bitiminde çantasının çalındığını iddia ederek sinir krizi geçirdi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın önce yol ortasına yattı daha sonra bayıldı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarında hakaret etti.
Olay merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.C. (32), isimli kadın sabah mesai bitiminde üzerini değişmek için soyunma odasına gitti. Orada çantasını bulamayan genç kadın sinir krizi geçirerek gece kulübünden dışarıya çıktı. Çevredekilerden çantamı bulun diye yardım isteyen A.C. önce yola ardından kaldırıma yattı. Sinir krizi geçiren ve alkollü olduğu iddia edilen A.C.'yi gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü ve sinir krizi geçiren kadını ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri çalınan çantayı bulmak için inceleme başlattı.
Çantası çalınan kadın uzun süre kendine gelemedi

Polis, Bursa, Yerel

Kaynak: İHA

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