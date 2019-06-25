25.06.2019 11:07
Haberler » Güncel » Haber

Çantasından "yediuyur" çıktı

Çantasından "yediuyur" çıktı

Tekirdağ'da bir vatandaşın çantasının içinde bulduğu, "yediuyur" adı verilen sürüngen, doğaya bırakıldı.

Tekirdağ 'da bir vatandaşın çantasının içinde bulduğu, "yediuyur" adı verilen sürüngen, doğaya bırakıldı.
Tarlada çalıştıktan sonra evine dönen Sami Göktaş, çantasının içerisinde bulduğu ve fare sandığı büyük gözlü sürüngenin fotoğrafını çekerek paylaştı.
Paylaşımı görenlerin yorumuyla fotoğraftaki hayvanın "Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları" listesinde bulunan "yediuyur" olduğunu anlayan Göktaş, durumu Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Sami Göktaş'tan teslim alınan yediuyur, kontrolden geçirildikten sonra doğaya salındı.
Nesli tükenme tehlikesinde olan yediuyurların, Edirne Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünce 2015 yılında yapılan araştırmada dünyada sadece Trakya'daki birkaç küçük alanda yaşamlarını sürdürdüğü tespit edilmişti.
Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar , Yaban , Tekirdağ , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:06 Kalyon ailesinin acı günü
12:06 Kılıçtepe: Türkiye'de her yıl 250 bin kişi uyuşturucu tedavisi görüyor
12:05 Çocuklar, yaz tatilinde de Kartallı olmanın ayrıcalığını yaşıyor
12:05 İSTANBUL - ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÇALIŞANI CANTÜRK'ÜN EV HAPSİ KALDIRILDI (1)
12:05 İngiltere Başkonsolosluğu'nda kep attılar
12:05 Maltepe'de skandal İmamoğlu kutlaması
12:05 Hatmi çiçeğinin "şifa" yolculuğu