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Çantasının çalındığını iddia eden kadın, sinir krizi geçirdi

Bursa'da mesai bitiminde evine gitmek için hazırlık yaptığı sırada çantasının olmadığını fark eden Arzu C. isimli kadının sinir krizi geçirmesi üzerine polis ekipleri zor anlar yaşadı.

19.09.2019 11:37Çantasının çalındığını iddia eden kadın, sinir krizi geçirdi

Bursa'da, Arzu C. (32) çalıştığı yerde çantasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Sinir krizi geçiren Arzu C., polise zor anlar yaşattı.

MESAİ BİTİMİNDE ÇANTASININ OLMADIĞINI FARK ETTİ

Olay, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir eğlence merkezinde çalışan Arzu C., mesai bitiminde evine gitmek için hazırlık yaptığı sırada çantasının olmadığını fark etti. Bir süre çantasını arayan Arzu C., çalındığı iddiasıyla durumu polise bildirdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri Arzu C.'nin ifadesini aldı. Ancak Arzu C., bu sırada sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Arzu C., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Arzu C.'nin çantasını bulmak için soruşturma başlattı.


Osmangazi, Sabah, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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