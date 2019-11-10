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Çapa'da kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü (3)

FATİH Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10.11.2019 21:41 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:41Çapa'da kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü (3)
FATİH Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.40 sıralarında Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin kafesinde meydana geldi. Kafede masada oturan Uygur Türkü Saimait Aierken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Aierken, ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Aierken, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

olaya ilişkin çalışma başlatırken ilk belirlemelere göre, öldürülen Saimait Aierken'in, gümrükleme işleriyle uğraşan bir işadamı olduğu, maddi sıkıntılar içinde bulunduğu belirlendi. Polis, cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, olay yerine yakın park halinde bulunan lüks cip'in, üzerindeki konsolosluk plakasının sahte olduğu anlaşıldı.


- İstanbul

Polis, Uygur, Güncel

Kaynak: DHA

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