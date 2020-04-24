Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

'ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 23 NİSAN KUTLAMASI

'ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 23 NİSAN KUTLAMASI (Havadan görüntülerle)Haber- Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAÇapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

24.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:53
'ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 23 NİSAN KUTLAMASI (Havadan görüntülerle)
Haber- Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Başta Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu olmak üzere hayatını kaybeden doktorlar, meslektaşları tarafından anıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık çalışanları tarafından coşkuyla kutlandı. Hastane bahçesinde çalan şarkılara eşlik edildi. Dün saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise ellerindeki Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okuyan sağlık çalışanları, başta Türkiye'de ilk koronavirüs teşhisini koyan profesör Dr. Cemil Taşçıoğlu olmak üzere hayatını kaybeden Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan ve Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu'nu andı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. ’ÇAPA’DA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 23 NİSAN KUTLAMASI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, 23 Nisan, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Acun’a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haberler
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
’Türkiye’nin Vuhan’ı oldu’ diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haberler
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Haberler››Güncel››'ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 23 NİSAN KUTLAMASI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:50: Keşan'da hırsızlık iddiası - Haber 15:50: Avansas'tan Kovid-19 mücadelesine tam destek - Haber 15:49: Ramazan'ın ilk günü veresiye defterlerini sıfırladı - Haber 15:49: Kadın Kaymakam Büyüknalçacı'dan evde kalın sağlıklı kalın önerisi - Haber 15:48: Maske talepleri Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılabilecek - Haber 15:36: Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi - Magazin 15:26: Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu - Haber 12:09: Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı - Ekonomi 11:32: Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı - Haber 09:33: Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak - Ekonomi