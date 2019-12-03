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Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı.

03.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:48

Valiliği 5.8lik İstanbul depreminde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'ne yönelik tahliye kararını açıklamıştı. Kararın ardından fakültede yıkım çalışmaları başladı.

İŞ MAKİNESİ ÇALIŞIYOR

Çalışmalar kapsamında bir binada iş makinesinin çalıştığı görüldü. Bir binanın bazı bölümlerinin yıkıldığı görülürken alanda çalışmaların devam ettiği de gözler önüne serildi. Fakülteye ait bazı binaların camları da söküldü. Öte yandan fakültedeki öğrencilerin farklı fakültelerin dersliklerinde eğitimlerini sürdüreceği belirtildi.

"İYİ OLMADI ÜZGÜNÜZ AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Yıllardır hizmet veren binanın yokum çalışmalarına ilişkin konuşan bir vatandaş, "İyi olmadı üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Buradan gitmesi iyi değil insanlar diş hekimi bulamıyor. Beyazıta taşındı insanlar bilmiyor bizlere soruyor" dedi.

"EN GÜZELİNİ YAPIYORLAR"

Fakültenin yıkılıp yeniden yapılacağını ifade eden bir başka vatandaş ise "En güzelini yapıyorlar bundan iyisi olmaz. Halka hizmet ne güzel bir şeyi güzelim Türkiyem için unun kıymetini bilmek lazım" diye konuştu.

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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