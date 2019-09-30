Çapa Tıp Fakültesi'ndeki çatlakları sıvayla kapattılar

İstanbul'da 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri, eğitim gördükleri binalarda meydana gelen hasar nedeniyle oturma eylemine başladı. Derslere girmeyen öğrenciler 'Mezar taşı değil, diploma istiyoruz', 'Tabutta çalışmak istemiyoruz' yazılı pankartlar açtı.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, hasta tedavilerinin yapıldığı binadaki çatlakların sıva ile doldurulduğu görüldü.

"HASARLI BİNADA EĞİTİM İSTEMİYORUZ"

İstanbul'da geçen hafta yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremde Çapa Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü binasında, çatlaklar meydana geldi. Üniversitede eğitim gören öğrenciler, durumu sosyal medyadan duyurarak, hasarlı binada eğitim görmek istemediklerini dile getirdi.

Öğrenciler seslerini duyurmak için oturma eylemi yaptı. Bazı öğrenciler, "Hocalarımızdan duyduk, binada 1999'da yaşanan depremde çatlaklar oluşmuş. Bu çatlaklar sıvalarla doldurulmuş" diyerek, binalarının yenilenmesini talep etti.

FOTOĞRAFLAR TARTIŞMA YARATTI

Binanın hasar durumu hakkında bilgi almak isteyen öğrencilere "Dikey kuvvetlere dayanıklı, yatay kuvvetlere hassas" cevabı verildi. Binalarının depreme karşı güvenliği hakkında yeterli bilgi alamayan öğrenciler "Pazartesi nasıl bu binaya gireceğiz" diye sordu. Bugün öğrenciler sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, hasta tedavilerinin de yapıldığı o binadaki çatlakların sıvayla doldurulduğu ortaya çıktı. Fotoğraflar tartışma yarattı.