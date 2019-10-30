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Çapa Tıp Fakültesi'nden çalınan ambulans ormanlık alanda bulundu: 2 gözaltı

Çapa Tıp Fakültesi'nden çalınan ambulans ormanlık alanda bulundu: 1 gözaltı Polis ekipleri ambulansın yanındaki şahısları durdurmak için havaya ateş açtıİSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çalınan ambulans Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu.

30.10.2019 18:04
Çapa Tıp Fakültesi'nden çalınan ambulans ormanlık alanda bulundu: 1 gözaltı
Polis ekipleri ambulansın yanındaki şahısları durdurmak için havaya ateş açtı
İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çalınan ambulans Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu. Ambulans çevresinde birilerinin olduğunu gören polis ekipleri şahısları durdurmak için havaya ateş açtı. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Polis ekipleri ambulansı bulmak için çalışma başlatmıştı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler çalınan ambulansın Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda görüldüğüne yönelik ihbar aldı. Vatandaş ihbarını değerlendiren ekipler arama çalışmalarını ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda ambulans ormanlık alanda bulundu. Ambulans çevresinde birilerinin olduğunu gören polis ekipleri şahısları durdurmak için havaya 3 el ateş açtı. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Çapa Tıp Fakültesi'nden çalınan ambulans ormanlık alanda bulundu: 2 gözaltı

Çapa Tıp Fakültesi, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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