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Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti

Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

05.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:05
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun yeni tip korona virüs nedeniyle ölümünün ardından bir hekimini daha kaybetmenin acısını yaşadı. Dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İstanbul Üniversitesi, "Tıp Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir üzücü haber daha. Çok sevdiğim mesai arkadaşım Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacanı kaybettik. Kalbine yenik düşen kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Çapa Tıp Fakültesi, Seyit Mehmet, İstanbul, Genel

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Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
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