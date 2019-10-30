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Çapa Tıp Fakültesinden çalınan ambulans bulundu: 2 gözaltı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulans, Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu.

30.10.2019 16:45Çapa Tıp Fakültesinden çalınan ambulans bulundu: 2 gözaltı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulans, Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu. Ambulans çevresinde birilerinin olduğunu gören polis ekipleri şahısları durdurmak için havaya ateş açtı. Olayla ilgi 2 kişi gözaltına alındı.
Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Polis ekipleri ambulansı bulmak için çalışma başlatmıştı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, çalınan ambulansın Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda görüldüğüne yönelik ihbar aldı. Vatandaş ihbarını değerlendiren ekipler arama çalışmalarını ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda ambulans ormanlık alanda bulundu. Ambulans çevresinde birilerinin olduğunu gören polis ekipleri şahısları durdurmak için havaya 3 el ateş açtı. Olayla ilgi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
(Selim Bayraktar - Serdar Ünal/İHA)

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Göktürk, Güncel

Kaynak: İHA

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