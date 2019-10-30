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Çapa Tıp Fakültesinin ambulansını çalanlar gözaltına alındı (2)

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkından çalınan ambulans bulundu.

30.10.2019 18:28
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkından çalınan ambulans bulundu.
Alınan bilgiye göre, hastanenin otoparkından gece saatlerinde çalınan ambulansın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Çalışma sonucu söz konusu ambulansın Eyüpsultan'da Göktürk Göleti yakınlarında olduğu belirlendi.
Olay yerine giden polis ekipleri, çalınan ambulansı burada buldu. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine havaya ateş açan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler, olay yerinde ambulansta inceleme yaptı.
Çapa Tıp Fakültesinin ambulansını çalanlar gözaltına alındı (2)

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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