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Çapa yaparken bacağını makineye kaptırdı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bahçesini çapalayan kişi ayağını makineye kaptırdı.

08.10.2019 14:54Çapa yaparken bacağını makineye kaptırdı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bahçesini çapalayan kişi ayağını makineye kaptırdı.
Alınan bilgiye göre, olay Ahlatlıburun köyünde meydana geldi.
Bahçesinde çapa makinesi ile çapalayan Şaban Aydın (60) bir anda bacağını makineye kaptırdı.
Yaşanan olay üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından Aydın, bacağında makinenin bir parçası ile birlikte ambulansla hastaneye sevk edildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aydın'ın tedavisi devam ediyor.

Şaban Aydın, Çanakkale, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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