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Çapaçarık Camii ve çevresi çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Yunusemre Belediyesi tarafından yürütülen Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

02.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:03
Çapaçarık Camii ve çevresi çalışmalarında sona yaklaşılıyor
Yunusemre Belediyesi tarafından yürütülen Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Emlakdere Mahallesi Çapaçarık mevkiinde Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi'ni hayata geçiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek çalışmaları sürdürülen projede sona yaklaşıldığını dile getiren Başkan Çerçi, kente güzel bir alan kazandıracaklarını belirtti. Belediye Başkanı Çerçi, halkı tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüs (KOVİD-19) önlemleri konusunda da bilgilendirerek bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Çerçi, salgınla en iyi mücadelenin kişinin kendisini izole etmesi olduğunu hatırlatırken vatandaşlardan mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Emlakdere Mahallesi Çapaçarık mevkiinde bulunan türbe ve çevresinin düzenlenmesi için projelendirme yapıldı. Projede göre alanın içerisinde cami, giyinme ve soyunma odalarının yer aldığı futbol sahası, kafeterya ve çocuk oyun alanı ve mesire alanı yer alıyor. - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Çapaçarık Camii ve çevresi çalışmalarında sona yaklaşılıyor - Haberler

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