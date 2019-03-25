Çapanoğlu, " Mehmet Uysal'a Gol Atacağını Söylemiştim"

Güzel bir maç yaşadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, " Maç güzel oldu, sonuçta güzel oldu. Ayrıca genç futbolcumuz Mehmet Uysal'ın gol atması bizleri sevindirdi, duygulandırdı. Mehmet oyuna girerken, " Bu maçta yüzde yüz gol atacaksın" dedim. O da bizi utandırmadı ve golünü attı. Bu da bizim için ayrı bir sevinç oldu. Genç futbolcularımızı takımımıza ısındırmaya devam edeceğiz. Mehmet Uysal inşallah çok daha güzel yerlere gelecek. Böyle genç yetenekleri Manisa ve Türk futboluna kazandırırsak bizim içinde elbette büyük bir gurur olur. Takımımdan son derece memnunum. Hepsi sonuna kadar inanılmaz derecede mücadele ediyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u layık olduğu yere getirmek için her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Dediğim gibi televizyonda birinci takım yazılmadığı sürece iddiamız devam edecek. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birinci olarak çıkarsak, birinci olarak çıkacağız. Çıkamazsak,play-off maçlarından çıkma adına gereken mücadeleyi yapacağız. Oyuncularımı tekrar gözlerinden öpüyorum, kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler