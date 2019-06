Capcom, Heartstone Tarzı Bir Mobil Oyun Geliştiriyor

Capcom, geçtiğimiz 24 saat içerisinde birkaç YouTuber ile ortaklık kurarak yeni bir mobil oyunu tanıttı: Project Battle. Oyun, Blizzard'ın popüler Heartstone oyunundan esinlenilmiş bir şekilde Capcom evrenindeki Resident Evil , Devil May Cry ve Mega Man de dâhil olmak üzere birçok karakterin kartlarını savaştırmanız üzerine olacak.Capcom şirketi Project Battle hakkında bir şey söylemedi ancak oyunun erken geliştirme sürecindeki halini Maximillian Dood gibi içerik üreticilerine verdi. Dood, Twitch platformunda saatlerce Project Battle'ı anlattı.Oyundaki tüm karakterlerin seslendirmesi ve kendilerine has yetenekleri bulunacak ve bu sayede düşmanın kartlarına hasar verebileceksiniz. Örnek olarak Devil May Cry'ın ana karakteri Dante 'nin "Devil Trigger" hareketi onu 10 saniye boyunca ölümsüz yapacak. Heartstone'daki gibi her kartın bir ofansif ve defansif numarası bulunacak. Bir kartın defans numarası 0'ın altına düştüğü zaman kart oyundan çıkacak.Project Battle'ın ne zaman çıkacağı veya içerisinde satın alım bulunacak mı henüz bilinmiyor. Ancak uygulamanın hem iOS hem de Android platformuna geleceği kesin olarak onaylandı.