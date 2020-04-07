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Capcom, Resident Evil Serisiyle İlgili Anket Başlattı

Resident Evil serisinin yeni oyunu Resident Evil 3 (2020), geçtiğimiz hafta Cuma günü satışa sunuldu. Aksiyon dozajı biraz daha fazla olsa da, genel olarak beğeni toplayan bir yapım olduğu söylenebilir.

07.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:51
Capcom, Resident Evil Serisiyle İlgili Anket Başlattı
Resident Evil serisinin yeni oyunu Resident Evil 3 (2020), geçtiğimiz hafta Cuma günü satışa sunuldu. Aksiyon dozajı biraz daha fazla olsa da, genel olarak beğeni toplayan bir yapım olduğu söylenebilir. Peki seri için sırada ne var? Şimdilik sadece söylentiler var ama Capcom bu konuda bizim de fikrimizi almak istiyor.

Resident Evil 3 (2020) oyununun çıkışı sonrasında 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek yeni bir anket başlatıldı. Bahsi geçen anket aslında Asya pazarı için yapılıyor ama ülke kısmında 'Other'ı seçip, siz de katılımda bulunabiliyorsunuz.

Anketteki oyların genelin kullanılan sistem, Resident Evil serisi için bilgi kaynağı olarak hangi mecraların tercih edildiği ve Resident Evil 3 (2020) ile alakalı olduğu, sıradaki oyun(lar) hakkında herhangi bir detay sunmuyor. Ancak önemli olabilecek iki soru bulunuyor. Bunlardan bir tanesi "Eğer Resident Evil serisinin yeni bir yeniden yapımı satışa sunulsa, satın almayı ister misiniz?" diğeri ise "Eğer Resident Evil serisinin bir devam oyunu çıksa, satın almayı ister misiniz?"

Açıkçası Japon oyun devinin bu anketten çıkacak genel fikri ne derece dikkate alacağı merak konusu ama yine de zaman ayırmaya değer gibi görünüyor.

Hatırlayacağınız üzere Aesthetic Gamer, geçtiğimiz günlerde ortaya attığı iddia ile M-Two stüdyosunun Capcom için büyük çaplı bir yeniden yapım projesi üzerinde çalışacağına işaret etmişti. Bu yeniden yapımın Resident Evil 4 olabileceği düşünülüyor. Öte yandan, Japon oyun devi daha sonradan Resident Evil CODE: Veronica X'i de yeniden yapmayı düşünebilir.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Resident Evil, Teknoloji
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