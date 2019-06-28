28.06.2019 23:33
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Cappadocia Fashion Week

Cappadocia Fashion Week

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde düzenlenen Cappadocia Fashion Week'te yerli ve yabancı ünlü modacıların tasarladığı kıyafetler sergilendi.

Nevşehir 'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde düzenlenen Cappadocia Fashion Week'te yerli ve yabancı ünlü modacıların tasarladığı kıyafetler sergilendi.

Mustafapaşa köyündeki bir otelde, Africa Fashion Week Europe (AFWEU) tarafından organize edilen defilede, çeşitli ülkelerin özgün kıyafetleri görücüye çıktı.

AFWEU Ceo'su Aydın Acık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Kapadokya 'nın tanıtımına katkı sağlanması amacıyla bölgede gerçekleştirildiğini belirtti.
Acık, "Buradaki amacımız Kapadokya'yı tanıtmak. İlk kez düzenlediğimiz organizasyona yurt dışından 8 tasarımcı getirdik. Türk kültürü taşıyan koleksiyonların yanı sıra etkin koleksiyonlarımız var. Gelinlik tasarımları var. Farklı ülkelerden modellerimiz var. Kapadokya'da daha geniş bir etkinlik düzenlemeyi istiyoruz. Konuklarımız da yurt dışından gelen tasarımlarımız ve mankenlerimiz de Kapadokya'yı çok beğendi. İzlemek için yurt dışından da yaklaşık 160 kişi katıldı." dedi.
Etkinliğe katılan tasarımcılardan Ertan Kayıtken ise ilk defa geldiği Kapadokya'da böylesine bir organizasyonda yer almanın kendisi için memnuniyet verici olduğunu, doğal güzellikleri ile tanınan turizm merkezinde son tasarımlarını sahnelemekten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
Etkinlik, aynı alanda yarın akşam farklı tasarımların sahnelenmesinin ardından sona erecek.
Kaynak: AA
Nevşehir , Kapadokya , Mustafapaşa , Güncel

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