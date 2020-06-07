Çapraz ateş cinayetinde polis ve kuzeni için müebbet talebi

Bursa'da arabasını çalan otostopçu genci öldüren iş adamı ile polis kuzeninin müebbet hapsi isteniyor.

Çapraz ateş cinayetinde polis ve kuzeni için müebbet talebi
07.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:31
Bursa'da arabasını çalan otostopçu genci öldüren iş adamı ile polis kuzeninin müebbet hapsi isteniyor.

Olay, geçen yılın şubat ayında Bursa'da meydana geldi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan Ömer E. (34), 45 ER 081 plakalı otomobiliyle giderken, yolda otostop çeken 2 kişiyi görüp aldı. Ömer E., Bursa'ya gideceklerini söyleyen kişileri kamyon garajına bırakacağını belirtti. Aç olduklarını belirten gençlere, Ömer E., lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra gençlerden biri, otomobili kendisinin kullanmak istediğini söyledi. Direksiyon başına geçen kişi, arkadaşı da araca binince hızla olay yerinden kaçtı. Ömer E.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olaydan 2 saat sonra otomobil, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında görev yapan polisler tarafından fark edildi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Bursa şehir merkezine doğru gitti.

Şüpheliler çaldıkları otomobille dolaştı. 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücretini ödemeden kaçan şüphelilerin yakalanması için Bursa polisi seferber oldu. İl merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı bütün araçları durdurarak kontrol etti. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ile mobese kameraları dahil 1200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Mustafa A. olduğunu tespit etti.

Araç sahibi Ömer E. de Bursa'ya geldi. Ömer E., Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan kuzeni Halil İbrahim E.'yi (32) telefonla arayarak, kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.'yi de yanlarına alan Ömer E. ve Halil İbrahim E., kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve iki kuzeni, bu bölgeye gelerek hakim tepeye çıktı. Kuzenler, 2 gün boyunca bölgede bekledi, araçta sabahladı.

Olay günü polis ekipleri, il merkezinde aracı fark etti. Polisin "dur" ihtarına uymayan Mustafa A. (16), Geçit Mahallesi'nde izini kaybettirerek zeytinlik alana girdi. Otomobilinin kendisine doğru geldiğini gören Ömer E., bulunduğu araçtan indi. Kendisine doğru gelen kişinin Ömer E. olduğunu gören Mustafa A, bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Ömer E. ve kuzeni polis memuru Halil İbrahim E., otomobili çapraz ateşe aldı. Silahlardan çıkan mermilerden biri Mustafa A'ya isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil, zeytin ağacına çarparak durabildi. Ömer E. ve kuzenleri, olay yerine geldikleri otomobili bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Mustafa A'yı otomobilin direksiyonunda hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, iş adamı Ömer E., polis memuru olan kuzeni Halil İbrahim E. ve Yunus E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Halil İbrahim E. ve Yunus E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ömer E., soruşturma sırasında alınan ifadesinde, "Çalınan aracımın peşinden Bursa'ya geldim. Kuzenin olan polis memuru Halil İbrahim'e haber verdim. İki gün boyunca arabayı aradık. Her seferinde maktul kaçmayı başardı. Olay günü arabayı zeytinlikte gördük. Polise haber verdik. Biz beklerken şahıslar bizi görünce maktulün arkadaşı silahını çıkarıp üzerimize doğru koşmaya başladı. Bu sırada Mustafa A, arabaya bindi. Vites kolunun yanına doğru eğildiğini gördüm. Silah alabileceğini düşünerek, hem kaçmasını hem de silah almasını engellemek için camdan ateş ettim" diye konuştu.

Polis memuru Halil İbrahim E. ise "Maktulün arkadaşı elinde silahla bize doğru gelince tabancamı çıkarıp havya doğru 4-5 el ateş ettim. Maktul araca binip kaçmak istemesi üzerine 5-10 metre mesafeden aracın lastiklerine ateş ettim" dedi.

Olay sırasında Mustafa A. ile birlikte olan Bayram Ali Ü.ise verdiği ifadede, "Olay günü Mustafa'nın çalmış olduğu otomobille bir süre gezdikten sonra olayın yaşandığı yere geldik. Bizi takip eden otomobil 50-60 metre durdu. Arabadan inen kişiler, silahla ateş ederek üzerimize doğru gelmeye başladı. Ben ters istikamete doğru kaçtım. Olayın nasıl olduğunu görmedim. Şüphelilerin iddia ettiği gibi silah çekmedim ve üzerinde silah yoktu" diye konuştu.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ömer E. hakkında, 'haksız tahrik altında çocuğu kasten öldürmek' suçundan müebbet, tutuksuz sanık Halil İbrahim E. hakkında ise 'haksız tahrik altında çocuğu kasten öldürmeye yardım etme', 'kamuya ait eşyayı suçta kullanma' suçlarından ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açtı. İddianamenin kabul edildiği Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanıkların yargılanmasına gelecek ay başlanacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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