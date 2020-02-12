Çapraz nakille sağlık buldular, artık iki anneleri var

MALATYA ve Antalya 'da yaşayan Hasan Uzunpınar (55) ile Süleyman Karaaslan (55), çapraz nakille, annelerinin böbrekleriyle yaşama tutundu. Artık iki anneleri olduğunu ve bundan sonra birbirlerini kardeş olarak kabul ettiklerini belirten Uzunpınar ile Karaaslan, kontrol için geldikleri hastanede birbirlerinin annelerini görüntülü arayarak bir kez daha teşekkür etti.

ANNELER GÖNÜLLÜ VERİCİ OLDU

Malatya 'da doğuştan sol böbreği olmadan dünyaya gelen Hasan Uzunpınar'ın tek böbreğinin de işlevini yitirmesi üzerine doktorlar, nakil kararı aldı. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Uzunpınar'a annesi Ayşe Uzunpınar (77) böbrek vermek istedi, ancak böbreğin uyumlu olmaması üzerine çapraz nakle karar verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde de 2008 yılından bu yana böbrek hastası olan Süleyman Karaaslan da benzer bir durumla karşılaştı. Anne Nazlı Karaaslan'ın (72) verici olmak istediği böbreğin uygun olmaması üzerine çapraz nakil için başvura bulunuldu.

ÇARPRAK NAKİL İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTULAR

Yapılan tetkikler sonunda Nazlı Karaaslan ile Ayşe Uzunpınar'ın çapraz nakil için uygun olduğu belirlendi. Nazlı Karaaslan'ın böbreği Hasan Uzunpınar'a, Ayşe Uzunpınar'ın böbreği ise Süleyman Karaaslan'a başarıyla nakledildi. Her iki hasta da kısa sürede sağlığına kavuştu.

'ARTIK İKİ ANNEMİZ VAR'

Ameliyatlarını gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibine teşekkür eden Hasan Uzunpınar, "Nasip işte. Süleyman beyin annesi bana böbrek verdi, benim annem de ona böbrek verdi. Artık bizim iki annemiz var. Biz de artık kardeş olduk. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

'8 KARDEŞTİK, ŞİMDİ 9 KARDEŞ OLDUK'

Süleyman Karaaslan ise ikinci kez çapraz nakil olduğunu söyledi. İlk böbrek naklinin 11 yıl önce yapıldığını aktaran Karaaslan, çapraz nakille eşi Ayşe Karaaslan'ın (45) verici olduğunu belirtti. Eşi sayesinde hayata bağlandığını kaydeden Karaaslan, hastalığının nüksetmesi üzerine bu kez de annesi Nazlı Karaaslan'ın böbrek vermek istediğini ifade etti. Karaaslan, "Annemin böbreği uygun olmayınca yine bir çapraz nakil yapıldı. Sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum" dedi.

KAHRAMAN ANNELER

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nden Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Asuman Yavuz, her iki annenin kahraman olduklarını belirtti. "Yaşlarına rağmen anneler oğulları için adeta koşarak böbreklerini bağışladı" diyen Prof. Dr. Yavuz, "Şimdi oğulları da anneleri de mutlu şekilde hayatlarına devam ediyor. İnşallah da böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

ANNELERİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARADILAR

Annelerinin bağışladığı böbreklerle sağlıklarına kavuşan Uzunpınar ile Karaaslan, kontrol için geldikleri hastanede birbirlerinin anneleriyle görüntülü konuşarak bir kez daha teşekkür etti. Oğlunu çapraz nakille hayata bağlayan Nazlı Karaaslan, "Allah ikinize de sağlık versin" dedi. Kendisine böbrek veren Nazlı Karaaslan'a "Anne" diye hitap eden Hasan Uzunpınar ise "Allah razı olsun anne. Ellerinden öperim" dedi. Hasan Uzunpınar'ın annesi Ayşe Uzunpınar da görüntülü konuşmada böbreğini verdiği Süleyman Karaaslan'a sağlık diledi.