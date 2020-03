Captain Tsubasa: Rise of New Champions için Yeni Fragman!

Bandai Namco Entertainment, Tamsoft tarafından geliştirilme aşamasında bulunan futbol oyunu Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın Episode "New Hero" moduyla ilgili ilk detayları paylaşmıştı. Nitekiim kısa bir süre önce de Episode "New Hero" moduyla ilgili bir fragman yayınladı.İki dakikaya yakın bir uzunluğun olduğu fragmanda, kendi futbolcunuzu oluşturacağınız kısım ekranımıza geliyor. Bu kısımda saç stili, gözler, kaşlar, burun, kramponlar, ses ve gözlükler dahil birçok ince ayarı yapabilmeniz mümkün oluyor.Karakterinizi yarattıktan sonra, tercihinize göre Furano Middle School of Hokkaido, Toho Academy in Tokyo veya Musashi Middle School takımlarından birini seçecek ve kariyerinize başlayacaksınız. Karakterler arasında geçecek olan konuşmalar sırasında seçimler yapabileceğiniz bir ilerleyişin olacağı modda, hedefiniz ise antrenman yaparak gelişmek ve formasını giydiğiniz takımınızı zafere taşımak olacak. Zafere giden yol ise Tsubasa Ozora ekibi olan Nankatsu Middle School'u yenmekten ve New Hero League'e katılmaktan geçiyor.New Hero League, ulusal turnuva sonrasında oyuncuların okul takımlarını bırakıp katılımda bulunmayı istedikleri bir turnuva olacak ve esasen Japonya All Star Team için en iyi oyuncuların seçilebilmesi için düzenlenecekti. Heyecan verici hikayelerin, seçtiğiniz takıma bağlı olarak farklı sonuçlar ve favori oyuncularınız ile arkadaşlık kurarak arkadaş derecesini artıracağınız bir deneyim sunacak. Ayrıca belirli bir seviyenin yukarısındaki belirli bir karakter ile bağ kurarak karakteriniz için eşsiz bir yetenek ve özel hareket kazanabileceksiniz.Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim.

Kaynak: Tamindir