Capua Boya, Arap Yatırımcılara Tanıtılıyor

20 Kasım 2018 Salı 13:51



20 Kasım 2018 Salı 13:51

Arap yatırımcıları ile Türk firmalarını buluşturan 2 fuarda inşaat malzemeleri ve teknolojileri gibi ürünler bin 500 Arap iş adamına tanıtılıyor. Orta Doğu pazarındaki yerlerini genişletmek için fuarda stant açan Capua Boya Yapı Kimyasalları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Duran, "2017 yılında Orta Doğu ve Türkiye pazarında 36 bin konut Capua Boya ile boyandı" dedi.Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği(TÜRAP)'nin düzenlediği bin 500 Arap yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen 5'inci Türk Arap Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı ile 2'inci Türk Arap Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı başladı. Bahçelievler'de bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte Orta Doğu pazarındaki yerini genişletmek isteyen Capua Boya Yapı Kimyasalları A.Ş de yerini aldı. Stantla Arap iş adamlarını ağırlayan ve firma hakkında bilgiler veren Capua Boya Yapı Kimyasalları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Duran ise sektörde yeni olmalarına rağmen önemli bir başarı sağladıklarını belirtti. Fuarın yeni işbirlikleri için önemli bir kapı olduğunu ifade eden Duran, Arap 2017 yılında Orta Doğu ve Türkiye pazarında 36 bin konutun Capua Boya ile boyandığını söyledi."2017 yılında Orta Doğu ve Türkiye pazarında 36 bin konut Capua Boya ile boyandı"Arap yatırımcılarla Türkiye'de buluşmanın çok önemli bir fırsat olduğunu ve pazarlarını genişletmek noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Capua Boya Yapı Kimyasalları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Duran, "2016 yılında kurulan bir firmayız. 2017 yılında Orta Doğu ve Türkiye pazarında 36 bin konut Capua Boya ile boyandı. İsrail, Irak, Filistin, Katar Umman, Gürcistan pazarlarında yer alıyoruz. Hali hazırda devam eden projelerimiz var. Bizim için gurur verici çok yeni bir firma olmamıza rağmen Türkiye Orta Doğu pazarında bu derece yer almak bizi gururlandırıyor. Buradan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyoruz. Biz Avrupalı bir firmayla aynı kaliteyi daha uygun fiyatlarla müşterimize verebiliyoruz. Son dönemlerde Hükumet politikaları gereği de Orta Doğu pazarlarına Arap yarımadasına verilmiş olan imtiyazlar ve onların bize sağlamış olduğu imtiyazlar ticari anlaşmalarımızda çok fazla işimizi görecek. Çünkü maliyetler düşecek, maliyetler düşünce de pazarda yer almamız daha kolay olacak" dedi. - İSTANBUL