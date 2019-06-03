Cara Delevigne ve Orlando Bloom'un Yer Aldığı Carnival Row'un Fragmanı Yayınlandı

Senaryosunu Travis Beacham
'ın yaptığı Carnival Row, bir Guillermo Del Toro projesi olarak 2005 yılında başlamıştı. 10 sene sonra 2015 yılında Amazon
, senaryonun uyarlanacağını duyurmuştu ve Del Toro'nun projeyle herhangi bir bağı kalmamıştı. Travis Beacham ise Peter Cameron ve René Echevarria ile birlikte yazar ve başyapımcı olarak projede yoluna devam etti.
Viktoryan döneminde fantastik bir dünyayı bizlere sunacak olan seride savaş mağlubu ülkelerinden kaçan ve yolları Carnival Row'da son bulan efsanevi yaratıklar da yer alacak. Cara Delevigne'i Vignette Stonemoss rolüyle bir peri olarak, Orlando Bloom
'u ise Rycroft Philostrate rolüyle insan dedektif olarak izleyeceğiz.
Oldukça kısa süreli olan tanıtımda bu iki karakteri görüyoruz ve Delevigne'in kelebekvari kanatları dikkat çekiyor. Projede yer alan diğer isimler ise şöyle: David Gyasi
(Interstellar), Karla Crome (Misfits), Indira Varma
(Game of Thrones
) ve Tamzin Merchant (Salem
).
Dizi Amazon Prime'da 30 Ağustos'ta yayımlanmaya başlayacak. Bazı yapımlarında Türkçe altyazı desteği de sunan Amazon Prime'ı ülkemizde de kullanabilirsiniz. Ayrıca 1 haftalık deneme hesabı da açabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno
Travis Beacham
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