04 Nisan 2019, 07:18
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Son Dakika! Denizli'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 22 Yaralı

Son dakika! Denizli'nin Çardak ilçesinde kontrolden çıkan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çardak İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 22 kişi yaralandı. Feci kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çardak ilçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Çardak, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA



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