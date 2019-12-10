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Çardak Havalimanı'nda 601 bin 287 yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Çardak Havalimanı'nda Kasım ayında 53 bin 786 yolcuya hizmet verilirken, Kasım ayı sonu itibariyle 601 bin 287 yolcuya hizmet verildi.

10.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:23Çardak Havalimanı'nda 601 bin 287 yolcuya hizmet verildi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Havalimanı'nda Kasım ayında 53 bin 786 yolcuya hizmet verilirken, Kasım ayı sonu itibariyle 601 bin 287 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Kasım ayı havalimanı istatistiklerine göre, Denizli Çardak Havalimanı iç hat yolcu trafiği 47 bin 609 olurken, dış hat yolcu trafiği ise 6 bin 177 olarak açıklandı. Kasım ayında toplam yolcu trafiği ise 53 bin 786 olarak açıklandı. 2019 yılı Kasım ayında havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 466, dış hatlar uçak trafiği 40 olmak üzere toplam uçak trafiği 506 olarak gerçekleşti.

Çardak Havalimanı'nda kargo, posta, bagaj trafiğinin ise toplamda 475 ton olduğu açıklandı.

"11 aylık içerisinde 601 bin 287 yolcuya hizmet verildi"

2019 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 601 bin 287 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği ise 5 bin 600, kargo, posta, bagaj trafiği ise 6 bin 49 ton olarak açıklandı. - DENİZLİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çardak, Güncel

Kaynak: İHA

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