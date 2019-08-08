Denizli'deki deprem, Çardak Havalimanı'nda hasara neden oldu

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çardak Havalimanı'nda da hasar meydana geldi.

Deprem sırasında havalimanı kulesindeki camların kırıldığı, teknik ekipman ve bilgisayarların da devrildiği öğrenildi.

TADİLAT VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çardak Havalimanı'ndaki İç ve Dış Hatlar bölümündeki yolcu bekleme alanında, bazı bölümlerde asma tavanlar ve tavandaki ışıklandırmalar çöktü.Deprem sırasında ayrıca, havalimanı içinde bulunan kafelerde ise dolaplarda bulunan yiyecek, içecek de yere düşerek telef oldu. Kafelerde kullanılan bazı malzemeler ise düşme sonucu hasar gördü. Havalimanında hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik şeridine alındı.

Öte yandan, havalimanında hasar gören parçaları toplama ve temizlik çalışmaları yapıldı.