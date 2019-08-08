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Denizli'deki deprem, Çardak Havalimanı'nda hasara neden oldu

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çardak Havalimanı'nda birçok noktada hasar oluştu. Havalimanı kulesine ait camların da kırıldığı depremde asma tavanda çöktü..

08.08.2019 19:13
Denizli'deki deprem, Çardak Havalimanı'nda hasara neden oldu

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çardak Havalimanı'nda da hasar meydana geldi.

Deprem sırasında havalimanı kulesindeki camların kırıldığı, teknik ekipman ve bilgisayarların da devrildiği öğrenildi.

Çardak Havalimanı'ndaki İç ve Dış Hatlar bölümündeki yolcu bekleme alanında, bazı bölümlerde asma tavanlar ve tavandaki ışıklandırmalar çöktü.

TADİLAT VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Deprem sırasında ayrıca, havalimanı içinde bulunan kafelerde ise dolaplarda bulunan yiyecek, içecek de yere düşerek telef oldu. Kafelerde kullanılan bazı malzemeler ise düşme sonucu hasar gördü. Havalimanında hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik şeridine alındı.

Öte yandan, havalimanında hasar gören parçaları toplama ve temizlik çalışmaları yapıldı.


Denizli, Çardak, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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