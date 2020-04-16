Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çardak pazarında korona virüs denetimi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, ilçe jandarma komutanlığı ve zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs ile mücadele kapsamında halk pazarında denetimlerde bulundu.

16.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:14
Çardak pazarında korona virüs denetimi
Çanakkale 'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, ilçe jandarma komutanlığı ve zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs ile mücadele kapsamında halk pazarında denetimlerde bulundu.

Yetkililer, pazar yerinde vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyup uymadıklarını yerinde incelediler. Çardak Belediyesi tarafından pazar yerinde belirlenen farklı noktalara hijyen standı açılarak esnaf ve belde sakinlerine ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal ve emniyet mensuplarının da katılacağı denetimler Cumartesi günü kurulacak olan halk pazarında da devam edecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Lapseki, Çardak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› Güncel ››Çardak pazarında korona virüs denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:10: Eskişehir'de koronavirüsü yenen 4 sağlık çalışanı, alkışlarla göreve başladı - Haber 15:10: Başkan Topaloğlu, Kuzdere Kapalı Pazar Yerini inceledi - Haber 15:10: Manisa'da yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Haber 15:10: Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, yol ortasında kolbastı oynadılar - Haber 15:09: Kahraman itfaiyeci kurtardığı köpeklerle bir araya geldi - Haber 14:42: Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor