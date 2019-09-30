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Cardiff, Emiliano Sala için 6 milyon euro ödeyecek

FIFA, İngiliz ekibi Cardiff'in Emiliano Sala'nın transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemesine hükmetti.

30.09.2019 20:12

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, geçtiğimiz Ocak ayında Nantes'tan Cardiff City'e transfer olmuş ancak yeni takımına gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybederek tüm dünyayı yasa boğmuştu. Herkesi kahreden bu ölüm sonrası en çok tartışılan konulardan biri de oyuncunun bonservisi konusunda yaşanan kriz olmuştu.

ÖDEME PLANINDAKİ İLK TAKSİT 6 MİLYON EURO

Cardiff City'nin 18 milyon euroluk bonservis bedelini ödemek istememesi üzerine açılan davada ise nihai karar bugün verildi. FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Premier Lig ekibinin Nantes'a 6 milyon euro ödemesine hükmedildiğini duyurdu. Söz konusu meblağın transfer için daha önce belirlenen ödeme planındaki ilk taksite denk geldiği ifade edildi.

(Fanatik)

Cardiff, Emiliano Sala için 6 milyon euro ödeyecek

Emiliano Sala, Nantes, Spor

YORUMLAR(2)
BRÜTÜS:İyi futbolcuydu. Huzur içinde yatsın
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