Çaresiz babanın sessiz çığlığı: Oğlumu istiyorum

Sıkça yer verilen kadına şiddet haberlerinin yanında, bir de çaresiz babaların sessiz çığlığı var. O çaresiz babalardan bir tanesi de Diyarbakır'da yaşayan Uğur Balin. Birbirleriyle en son 2017 yılında telefonda görüşen baba oğul, o günden bu yana birbirlerinden haber alamadı.

Balin'in oğlunu 2 yılı aşkın süredir görememesinin sebebi ise eski eşinin engellemeleri. Eski eşinin engellemeleri yüzünden 2 yıldır evlat hasreti çeken Uğur Balin yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

"ÇOCUĞUMU GÖREMEDİĞİMİ DEFALARCA YETKİLİLERLE PAYLAŞTIM"

Evladıyla en son 2017 yılında telefon konuşması yapan baba Uğur Balin acısını "Çocuk haczine rağmen çocuğumu göremediğimi defalarca yetkililerle paylaştım. Ancak yetkililerden aldığım tek cevap 'dava açın' oldu" ifadelerini kullandı.

Balin açıklamasında, kesinlikle şiddet ayıklamadığını, ancak erkeklerin de mağdur olabileceğine dikkat çekti.

ESKİ EŞİNİN YENİ KOCASI, ÇOCUĞA KARŞILIK 50 BİN TL PARA İSTEDİ

Uğur Balin açıklamasında eski eşinin yeni kocasının kendisini aradığını, çocuğu görebilmek karşılığında 50 bin TL fidye istediğini söyledi.



