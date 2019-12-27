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Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi

Eskişehir'de evlilik dışı birliktelik sonucu çocuğu olan yabancı uyruklu Dilara Ziyadova'nın yardım için çıktığı haberler sonrasında çok sayıda erkeğin çaresiz kadın ile evlenmek için muhtarlığı aradıkları ortaya çıktı.

27.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:58 Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi

2 sene önce Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen Dilara Ziyadova, havaalanında tanıştığı bir kişi ile evlilik dışı birlikte oldu. Bu birliktelikten çocuğu olan Ziyadova, daha sonra 'e geldi. Bu süreç içinde birlikte olduğu adamı hiç görmediğini ve ulaşamadığını ifade eden 41 yaşındaki Ziyadova'nın, çocuğu doğdu ve babası çocuğu kabul etmediği için kimlik çıkartamadı. Parası ve kimlik olmadığı için hastaneye çocuğu için yaptırmayı kabul eden çaresiz kadına, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Göç İdaresi Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

EVLENME TEKLİFİ YAĞDI

Kadın sığınma evine yerleştiren Ziyadova, burada bir gün kaldıktan sonra kendi isteği ile evine geri döndü. Çaresiz annenin durumunu televizyon ve gazetelerden gören bazı erkekler ise muhtarlığı arayarak Ziyadova ile evlenmek istediklerini ve çocuğun babası olabileceklerini belirtti. Durum karşısında muhtarlık da görev yapan çalışanlar da şaşırdı.

Öte yandan, çocuğun kimliğinin çıkarılması için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.


Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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