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Sevgilisi tarafından bıçaklanan kadının son sözleri "Beni kurtarın" oldu

Eskişehir'de, beraber yaşadığı adam tarafından bıçaklanarak öldürülen 52 yaşındaki kadının son çığlıkları "beni kurtarın, öldürecek" oldu.

05.08.2019 12:54
Sevgilisi tarafından bıçaklanan kadının son sözleri

Eskişehir'de, beraber yaşadığı Taceddin Y. (42) tarafından sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülen Ülviye İnci'nin (52) son çığlıkları 'beni kurtarın, öldürecek' oldu. Cinayetin ardından intihara teşebbüs eden şahıs ise olay sonrası intihara teşebbüs edip kendisini de yaraladı.

TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay Şirintepe Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ülviye İnci (52) ile imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Taceddin Y. (42) arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında olay kavgaya döndü.

"BENİ KURTARIN, ÖLDÜRECEK"

Darp edilen çaresiz kadın çığlıklar atarak 'beni kurtarın, öldürecek' diye bağırdı. Sesi duyan komşuları polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada kapıyı zorlayan komşular, kilitli olduğu için açamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler de kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımı ile açılan kapı sonrasında Ülviye İnci'nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KENDİSİNİ YARALADI

Öte yandan cinayeti işleyen Taceddin Y. ise ardından intihara teşebbüs ederek vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaraladı. Ağır yaralanan Taceddin Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.


Şirintepe, Eskişehir, Sabah, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (14)
ZAKERON: Yaw arkadaş niye üzülen emojisine tıklıyorsunuz bunlara üzülmeye değer mi dünya pisliklerden temizleniyor gülen emojisine tıklayın. Ben şahsen böyle cinayet haberlerini gülerek okuyorum hahaha :)
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4 11
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KÜBRA: O DEĞİLDE 52 YAŞINDA KADININ BİLE SEVGİLİSİ VARMIŞŞ . . . . BENİM YOK
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10 7
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MARKET SAHİBİ: Ataist insanlar olsalar böyle olmazdı nerede dindar nerede yobaz varsa onlardan çıkıyor hep böyle işlerine geldimi günah günah ama iş sevaba geldimi kulak arkası
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9 29
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ATEŞ SENİ ÇAĞIRIYOR: Allah belanızı versin diyicem ama zaten belanızı bulmuşsunuz. ateş seni çağırıyorrr
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8 7
MÜHENDİS: BENDE SEVGİLİMLE BİRLİKTE YAŞIYORUM KARŞI KOMŞUN BİRAZ YAŞLI İŞTE GEÇEN GÜNAH GÜNAH DEDİ ATAİST BİRİSİ OLARAK SURATINA ÇARPTIM KAPIYI BÖYLE YOBAZLARA LAF ANLATILMAZ DEDİM
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8 39
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YUHHH: bu beraber yaşama modası da yeni çıktı galiba. bir bu yoktu şimdi utanmadan milletten, elin karısıyla adamıyla birlikte yaşıyorlar. nasıl mahallelinin konu komşunun yüzüne bakıyorlar anlamıyorum
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29 10
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ADA: 52 yaşındaki kadının 42 yaşındaki adamla ne işi olur
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16 11
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DOBRA: adam 52 yaşında olsa bunu demezsin ama
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9 2
MEMUR: Yav arkadaşım herkes biri ile yaşayabilir buna kimse karışamaz kimse kimseye karışamaz sadece hata yapmış Mekanı cennet olsun diyelim ama yok günah yok ayıp demeyin o size kalsın
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13 11
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BU NE: Bu mu şimdi çıkardığın sonuç? İki yetişkin insanın yaşadığından sana ne? Biz evliyiz deseler ne değişecek?
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5 4
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