Geçim sıkıntısı yaşadığı öne sürülen 2 çocuk babası kamyon şoförü, intihar etti

Olay Konya 'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Kamyon Garajı'nda meydana geldi. Kamyon şoförlüğü yapan 37 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Mevlüt Çankaya , bir süre önce maddi sıkıntı yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde, kamyonu bozulan ve arkadaşlarının desteği ile yaptıran Çankaya, garajdaki kamyonuna kendisini asarak intihar etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çankaya'nın cansız bedenine ulaşan arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme sonucu, Çankaya'nın hayatını kaybettiğini belirtirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Çankaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

"BORCUNDAN VE AİLEVİ SIKINTILARINDAN DOLAYI"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Şen, "Nakliyeci arkadaşımızın bankalara ve çevresine borcu bulunuyordu. Ayrıca eşi ile de araları bozuktu. Borcundan ve ailevi sıkıntılarından dolayı intihar ettiğini düşünüyoruz" dedi.

DEPREMZEDELER İÇİN PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

Hayatına son veren Mevlüt Çankaya'nın, sosyal medyada yaptığı paylaşımsa dikkat çekti. Çankaya, paylaşımında "Konya ve civarından Elazığ'a yardım olursa ücretsiz taşımaya hazırım" ifadelerini kullandı.