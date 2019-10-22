Haberler » Spor » Caretta Bisiklet Festivali'ne doğru

Caretta Bisiklet Festivali'ne doğru

Mersin'de bu yıl 6. kez düzenlenecek Caretta Bisiklet Festivali, 25 Ekim'de başlayacak.

22.10.2019 12:38Caretta Bisiklet Festivali'ne doğru
Mersin'de bu yıl 6. kez düzenlenecek Caretta Bisiklet Festivali, 25 Ekim'de başlayacak.
Mersin Valiliğinin himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneğince düzenlenen festivale, 22 kentten 150 bisikletli katılacak.
Katılımcılar, 25 Ekim'de başlayacak festivalde, 3 gün boyunca toplam 135 kilometre pedal çevirecek.
Bisiklet kullanımını özendirme ve Mersin'i tanıtma amacıyla düzenlenen festivalde bisikletliler, kent merkezini turladıktan sonra Erdemli ilçesine hareket edecek.
Katılımcılar, Elaiussa Sebaste, Kızkalesi, Cennet-Cehennem obrukları gibi turistik noktaları da gezecek.

Mersin, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:29 Hakan Kuş: "Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti..."
14:24 Trabzonspor'dan meme kanserine karşı farkındalık!
14:24 Erol Bulut: "Oynadığımız futbolu aynı şekilde Gaziantep'te de..."
14:24 Zula Süper Lig 4. sezon final heyecanı için geri sayım başladı
14:23 Erol Bulut: "Bu hafta puan almak istiyoruz"
14:20 Şenol Güneş'ten, Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
14:18 Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
22.10.2019 14:33:25