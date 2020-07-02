Caretta caretta yuvalarına "hendekli" önlem

Antalya'nın Manavgat ilçesinde caretta caretta yuvalarının korunması amacıyla arazi araçlarının sahile girmesini önlemek için hendek kazıldı.

02.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:50
Antalya'nın Manavgat ilçesinde caretta caretta yuvalarının korunması amacıyla arazi araçlarının sahile girmesini önlemek için hendek kazıldı.
İlçede Sorgun, Titreyengöl ve Ululan mevkilerinde sahile yumurtalarını bırakan caretta carettaların yuvaları, arazi araçları ve traktörle sahile giren sürücüler tarafından tahrip edildi.
Manavgat Belediyesi ekipleri de arazi araçlarının girmesini engellemek amacıyla sahilde hendek kazdı.
Plaja uyarı yazıları asıldı.
Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat, yuvaların tahrip edilmesinin kendisini üzdüğünü belirterek, arazi araçlarının yuvaların tam üzerinden geçtiğini ifade etti.
Canbolat, "Kaplumbağa yumurtasını bıraktığı yuvaların üstü yumuşak bir kumla kaplı. Bu yuvaların üstünde ağır taşıtlar geçtiği zaman o yumuşak kum sıkışıp sertleşiyor. Yumurtalar kırılmasa bile yavrular, yumurtadan çıktıktan sonra sert kumu geçemiyor. Yavrular burada maalesef ölüyor." diye konuştu.
Canbolat, ilçenin Manavgat Çayı ile Alara Çayı arasında kalan 16 kilometrelik 'Kızılot' adı verilen alanın da caretta caretta yuvalama alanı olarak ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. Caretta caretta yuvalarına ’hendekli’ önlem

Kaynak: AA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Sorgun, Güncel, Haber
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